Коронавирус в Томской области: за сутки умерло два человека

111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 57 человек. На сайте стопкоронавирус.рф сообщается о двух летальных случаях.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 41 558 человек, 35 204 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 550 человек.

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 7 сентября в Северске с начала пандемии зарегистрировано 10 154 случая заражения коронавирусом, 9 446 человек выздоровели.