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Главная Новости Коронавирус в Томской области: за сутки умерло четыре человека
Новости

Коронавирус в Томской области: за сутки умерло четыре человека

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 37 человек. На сайте стопкоронавирус.рф сообщается о четырех летальных случаях.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 37 538 человек, 33 573 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 510 человек.

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 3 августа в Северске с начала пандемии зарегистрировано 9 372 случаев заражения коронавирусом, 8 568 человек выздоровели.

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