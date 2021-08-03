Коронавирус в Томской области: за сутки умерло четыре человека

120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 37 человек. На сайте стопкоронавирус.рф сообщается о четырех летальных случаях.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 37 538 человек, 33 573 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 510 человек.

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 3 августа в Северске с начала пандемии зарегистрировано 9 372 случаев заражения коронавирусом, 8 568 человек выздоровели.