Коронавирус в Томской области: за сутки умерли четыре человека

Всего за все время пандемии в регионе коронавирусом заразились 83 529 человек, выздоровели — 66 136, умерли — 730. В эту статистику не входит Северск. По информации медиков по состоянию на 16 февраля, там за все время выявлено ​24 507 случаев заболевания COVID-19, выздоровели — 20 732. По результатам проведенных тестов, в настоящее время на территории города циркулирует преимущественно штамм «омикрон».