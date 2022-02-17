Коронавирус в Томской области: за сутки умерли четыре человека

За последние сутки в Томской области зафиксировали 1034 случая заражения ковидом, сообщает стопкоронавирус.рф. Выздоровел 161 пациент, госпитализировали 223 человека. Известно о четырех летальных случаях.
Всего за все время пандемии в регионе коронавирусом заразились 83 529 человек, выздоровели — 66 136, умерли — 730. В эту статистику не входит Северск. По информации медиков по состоянию на 16 февраля, там за все время выявлено 24 507 случаев заболевания COVID-19, выздоровели — 20 732. По результатам проведенных тестов, в настоящее время на территории города циркулирует преимущественно штамм «омикрон».
В России выявили 180 622 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Выздоровели 185 082 пациента. Число умерших — 790.