Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Коронавирус в Томской области: за сутки умерли четыре человека
Новости

Коронавирус в Томской области: за сутки умерли четыре человека

ТВ2 ТВ2

За последние сутки в Томской области зафиксировали 1034 случая заражения ковидом, сообщает стопкоронавирус.рф. Выздоровел 161 пациент, госпитализировали 223 человека. Известно о четырех летальных случаях.

Всего за все время пандемии в регионе коронавирусом заразились 83 529 человек, выздоровели — 66 136, умерли — 730. В эту статистику не входит Северск. По информации медиков по состоянию на 16 февраля, там за все время выявлено ​24 507 случаев заболевания COVID-19, выздоровели — 20 732. По результатам проведенных тестов, в настоящее время на территории города циркулирует преимущественно штамм «омикрон».

В России выявили 180 622 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Выздоровели 185 082 пациента. Число умерших — 790.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.