Коронавирус в Томской области: за сутки скончались пять пациентов

За сутки число заболевших ковидом в Томской области выросло на 47 человек. Выписали одного пациента. Сообщается о смерти пяти человек, сообщает федеральный штаб.

В целом, с начала пандемии коронавирус официально диагностировали у 33 623 человек. 31 971 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 459 человек.