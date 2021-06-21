Коронавирус в Томской области: за сутки скончались пять пациентов
За сутки число заболевших ковидом в Томской области выросло на 47 человек. Выписали одного пациента. Сообщается о смерти пяти человек, сообщает федеральный штаб.
В целом, с начала пандемии коронавирус официально диагностировали у 33 623 человек. 31 971 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 459 человек.
Северск не входит в данную статистику. Там по состоянию на 16.06.2021 выявлено 7800 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7614 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 57 пациентов, 40 пациентов получают лечение амбулаторно.
Как уточнил ученый, самая тяжелая ситуация в Москве, Костромской области, Хабаровском крае, Тыве, Московской области, Амурской области, Хакасии, Кировской области, Коми, Севастополе, Бурятии, Ненецком автономном округе на Чукотке.
В целом, за последние сутки в России выявлено 17 378 случаев COVID-19. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 334 204 человека в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 878 333 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21.06.2021 остаются 617 550 человек.
За весь период в России от коронавируса скончался 129 801 человек.