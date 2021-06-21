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Главная Новости Коронавирус в Томской области: за сутки скончались пять пациентов
Новости

Коронавирус в Томской области: за сутки скончались пять пациентов

ТВ2
ТВ2 ТВ2
3 часа назад

За сутки число заболевших ковидом в Томской области выросло на 47 человек. Выписали одного пациента. Сообщается о смерти пяти человек, сообщает федеральный штаб.

В целом, с начала пандемии коронавирус официально диагностировали у 33 623 человек. 31 971 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 459 человек.

Северск не входит в данную статистику. Там по состоянию на 16.06.2021​​ выявлено​ ​7800 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7614 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 57​ ​​ пациентов,​ 40​ ​​пациентов получают лечение амбулаторно.

Ситуация с распространением коронавируса резко ухудшилась во всех регионах России, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
 
«В России осталось только два региона с "зеленой" динамикой распространения COVID-19 — Ингушетия и Якутия. Но и там в ближайшее время, скорее всего, динамика распространения заболевания ускорится. Самая тяжелая ситуация в 13 регионах России», — сказал Тавадян.

Как уточнил ученый, самая тяжелая ситуация в Москве, Костромской области, Хабаровском крае, Тыве, Московской области, Амурской области, Хакасии, Кировской области, Коми, Севастополе, Бурятии, Ненецком автономном округе на Чукотке.

В целом, за последние сутки в России выявлено 17 378 случаев COVID-19. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 334 204 человека в 85 регионах.  Число выздоровевших пациентов увеличилось до  4 878 333 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21.06.2021 остаются 617 550 человек. 
 
За весь период в России от коронавируса скончался 129 801 человек.

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