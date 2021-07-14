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Главная Новости Коронавирус в Томской области: за сутки скончались четыре пациента
Новости

Коронавирус в Томской области: за сутки скончались четыре пациента

ТВ2
ТВ2 ТВ2
день назад

93 новых случая заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 19 пациентов. В оперштабе сообщают о смерти четырех человек.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 35 209 человек. 32 970 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 491 человека.

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 13 июля в Северске с начала пандемии зарегистрировано 8 473 случая заражения коронавирусом, 7 931 человек выздоровели.

Напомним, с 12 июля в Томской области ввели дополнительные ограничения в работе сферы общественного питания и развлечений.

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