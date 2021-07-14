Коронавирус в Томской области: за сутки скончались четыре пациента

93 новых случая заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 19 пациентов. В оперштабе сообщают о смерти четырех человек.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 35 209 человек. 32 970 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 491 человека.

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 13 июля в Северске с начала пандемии зарегистрировано 8 473 случая заражения коронавирусом, 7 931 человек выздоровели.

Напомним, с 12 июля в Томской области ввели дополнительные ограничения в работе сферы общественного питания и развлечений.