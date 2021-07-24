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Главная Новости Коронавирус в Томской области: за сутки 128 новых случаев
Новости

Коронавирус в Томской области: за сутки 128 новых случаев

ТВ2
ТВ2 ТВ2
3 часа назад

128 новых случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 32 пациентов.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 36 332 человека. Количество выздоровевших в регионе достигло 33 206 человек.

Северск в данную статистику не входит. По данным на 23 июля в Северске с начала пандемии было зарегистрировано 8 964 случая заболевания COVID-19, 8 191 человек выздоровел.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что «максимальный рост заболеваемости за последние пять суток – более чем на 20% – наблюдается в Ставропольском крае, Томской, Астраханской областях, Республике Адыгея и Еврейской автономной области».

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