Коронавирус в Томской области: за сутки 128 новых случаев

128 новых случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 32 пациентов.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 36 332 человека. Количество выздоровевших в регионе достигло 33 206 человек.

Северск в данную статистику не входит. По данным на 23 июля в Северске с начала пандемии было зарегистрировано 8 964 случая заболевания COVID-19, 8 191 человек выздоровел.