Новости
Коронавирус в Томской области: за сутки 128 новых случаев
128 новых случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 32 пациентов.
Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 36 332 человека. Количество выздоровевших в регионе достигло 33 206 человек.
Северск в данную статистику не входит. По данным на 23 июля в Северске с начала пандемии было зарегистрировано 8 964 случая заболевания COVID-19, 8 191 человек выздоровел.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что «максимальный рост заболеваемости за последние пять суток – более чем на 20% – наблюдается в Ставропольском крае, Томской, Астраханской областях, Республике Адыгея и Еврейской автономной области».