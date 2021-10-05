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Коронавирус в Томской области: статистика на 5 октября

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96 новых случаев коронавируса официально подтвердили в Томской области за последние сутки. 51 пациент выздоровел, о новых летальных случаях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 44 115 человек, число выздоровевших — 36 871 пациент. Умерло от коронавируса в Томской области 568 человек.

Северск в данную статистику не входит. По данным на 5 октября в городе с начала пандемии зарегистрировано 10 766 случаев заболевания COVID-19, 9 878 человек выздоровели.

Отметим, что в России опять новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки с начала пандемии — скончались 895 человек.

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