Коронавирус в Томской области: статистика на 5 октября

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 44 115 человек, число выздоровевших — 36 871 пациент. Умерло от коронавируса в Томской области 568 человек.

96 новых случаев коронавируса официально подтвердили в Томской области за последние сутки. 51 пациент выздоровел, о новых летальных случаях не сообщается.

Северск в данную статистику не входит. По данным на 5 октября в городе с начала пандемии зарегистрировано 10 766 случаев заболевания COVID-19, 9 878 человек выздоровели.

Отметим, что в России опять новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки с начала пандемии — скончались 895 человек.