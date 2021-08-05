Коронавирус в Томской области: за сутки умерло два человека

119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 35 человек. На сайте стопкоронавирус.рф сообщается о двух летальных случаях от ковида.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 37 775 человек, 33 634 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 512 человек.

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 5 августа в Северске с начала пандемии зарегистрировано 9 452 случая заражения коронавирусом, 8 657 человек выздоровели.