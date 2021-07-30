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Главная Новости Коронавирус в Томской области: статистика на 30 июля
Новости

Коронавирус в Томской области: статистика на 30 июля

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

За последние сутки в Томской области выявили 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Вылечилось от ковида 38 человек. О летальных случаях на сайте стопкоронавирус.рф не сообщается.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 37 064 человек. 33 419 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 500 человек.

Напомним, что Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 30 июля в Северске с начала пандемии зарегистрировано 9 274 случая заражения коронавирусом, 8 391 человек выздоровели.

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