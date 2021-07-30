Коронавирус в Томской области: статистика на 30 июля

За последние сутки в Томской области выявили 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Вылечилось от ковида 38 человек. О летальных случаях на сайте стопкоронавирус.рф не сообщается.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 37 064 человек. 33 419 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 500 человек.

Напомним, что Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 30 июля в Северске с начала пандемии зарегистрировано 9 274 случая заражения коронавирусом, 8 391 человек выздоровели.