Коронавирус в Томской области: статистика на 30 августа

101 новый случай заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 45 человек, о летальных случаях на сайте стопкоронавирус.рф не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 40 690 человек, 34 799 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 541 человек. Напомним, что Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, по данным на 30 августа там зафиксировано 10 032 случая заражения коронавирусом, вылечились — 9 282 человека.