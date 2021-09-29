Коронавирус в Томской области: статистика на 29 сентября

Напомним, вчера оперштаб продлил действующий в Томской области режим ограничений до 1 декабря. Он остается прежним. При посещении общественных мест, включая торговые центры, пункты питания, иные учреждения сферы услуг и образования необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — правильно носить маски для защиты органов дыхания, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию.

В общественном транспорте, включая легковое такси, соблюдение масочного режима также обязательно. В учреждениях культуры, социальной и образовательной сферы должна проводиться термометрия всех входящих в учреждение. Работодатели также должны обеспечить проведение дезинфекции помещений, измерение температуры работникам, отстранять от работы сотрудников с признаками респираторного заболевания.

В случае нарушений норм эпидрежима жители региона могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей, а юридические — до 300 тысяч рублей. При повторных случаях предусматриваются штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юрлиц.