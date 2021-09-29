Коронавирус в Томской области: статистика на 29 сентября

94 новых случая коронавируса подтвердили в Томской области за последние сутки. Выписали 65 пациентов. О смертях не сообщается.
Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 43 560 человек. Количество выздоровевших в регионе достигло 36 530 человек. Всего за все время в области от ковида умерло 565 человек. Уточним, что Северск в данную статистику не входит. По данным на 29 сентября в Северске с начала пандемии зарегистрировано 10 565 случаев заболевания COVID-19, 9 786 человек выздоровели.
Напомним, вчера оперштаб продлил действующий в Томской области режим ограничений до 1 декабря. Он остается прежним. При посещении общественных мест, включая торговые центры, пункты питания, иные учреждения сферы услуг и образования необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — правильно носить маски для защиты органов дыхания, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию.
В общественном транспорте, включая легковое такси, соблюдение масочного режима также обязательно. В учреждениях культуры, социальной и образовательной сферы должна проводиться термометрия всех входящих в учреждение. Работодатели также должны обеспечить проведение дезинфекции помещений, измерение температуры работникам, отстранять от работы сотрудников с признаками респираторного заболевания.
В случае нарушений норм эпидрежима жители региона могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей, а юридические — до 300 тысяч рублей. При повторных случаях предусматриваются штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юрлиц.
В России второй день подряд фиксируется рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки с начала пандемии. За последние сутки скончались 857 человек.