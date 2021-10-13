Коронавирус в Томской области: статистика на 13 октября

Таким образом, общее количество заболевших дошло до 44 942 случая. Выздоровели за все время в регионе 37 338 пациентов. Общее количество смертей в Томской области за время пандемии — 576. Отметим, в статистику смертности, которую ведет оперштаб, входят те случаи, когда патологоанатом после вскрытия установил, что смерть наступила именно от коронавируса, а не от сопутствующих заболеваний.

В данную статистику заболеваемости и смертности по региону не входит Северск. Там ее ведет ФМБА. По данным на 11 октября в городе с начала пандемии зарегистрировано 11 074 случая заболевания коронавирусом, 10 031 человек выздоровел.