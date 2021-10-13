Коронавирус в Томской области: статистика на 13 октября

За последние сутки в Томской области официально зафиксировали 119 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 64 человека, о новых летальных случаях не сообщается.
Таким образом, общее количество заболевших дошло до 44 942 случая. Выздоровели за все время в регионе 37 338 пациентов. Общее количество смертей в Томской области за время пандемии — 576. Отметим, в статистику смертности, которую ведет оперштаб, входят те случаи, когда патологоанатом после вскрытия установил, что смерть наступила именно от коронавируса, а не от сопутствующих заболеваний.
В данную статистику заболеваемости и смертности по региону не входит Северск. Там ее ведет ФМБА. По данным на 11 октября в городе с начала пандемии зарегистрировано 11 074 случая заболевания коронавирусом, 10 031 человек выздоровел.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 13 октября в России зарегистрировано более 7,8 миллионов случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 984 летальных исхода (снова рекорд). За весь период в России от коронавируса скончалось 219 329 человек.
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