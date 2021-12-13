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За сутки от коронавируса в Томской области скончались три человека

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229 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. От коронавируса умерли три человека. Выздоровели за сутки 204 человека.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 58 800 человек, 42 945 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 649 человек.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 13 декабря, в городе за все время выявили 16 685 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 13 142 человека.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 29 558. Зафиксирован 1 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 28 561 человек.

Вице-премьер России Татьяна Голикова на выступлении в Госдуме заявила, что уровень коллективного иммунитета в стране составляет 55,8%, при этом заболеваемость снизилась на 7,3% за неделю. Однако она добавила, что снижение пока не носит стабильного характера.

Голикова также сообщила, что в настоящее время в России открыто 212 тысяч коек для больных коронавирусом. Под наблюдением врачей находятся 745 тысяч пациентов с COVID-19, более 79% из них получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

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