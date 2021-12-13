За сутки от коронавируса в Томской области скончались три человека

229 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. От коронавируса умерли три человека. Выздоровели за сутки 204 человека.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 58 800 человек, 42 945 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 649 человек.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 13 декабря, в городе за все время выявили 16 685 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 13 142 человека.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 29 558. Зафиксирован 1 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 28 561 человек.