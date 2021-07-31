Коронавирус в Томской области: шесть человек умерло за сутки

119 новых случаев заражения коронавирусом официально подтвердили за последние сутки в Томской области. Вылечились от инфекции 39 человек. Сообщается о шести летальных случаях.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 37 183 человека, 33 458 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса в Томской области, по официальным данным, 506 человек.

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 30 июля в Северске с начала пандемии зарегистрировано 9 274 заражения ковидом. Выздоровели 8 391 человек.