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Главная Новости Коронавирус в Томской области: шесть человек умерло за сутки
Новости

Коронавирус в Томской области: шесть человек умерло за сутки

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

119 новых случаев заражения коронавирусом официально подтвердили за последние сутки в Томской области. Вылечились от инфекции 39 человек. Сообщается о шести летальных случаях.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 37 183 человека, 33 458 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса в Томской области, по официальным данным, 506 человек. 

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 30 июля в Северске с начала пандемии зарегистрировано 9 274 заражения ковидом. Выздоровели 8 391 человек.

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