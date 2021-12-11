Коронавирус в Томской области: плюс 230 случаев за сутки

230 случаев ковида за сутки подтвердили в Томской области. Выписали 234 пациента. Оперштаб сообщает о смерти двух человек, у которых ранее подтвердили ковид.

Таким образом, с начала пандемии ковид официально подтвердился у 58 340 жителей региона. Выздоровели 42 534 пациента. Умерли по данным оперативной статистики 646 человек.

Ранее власти региона отмечали, что темпы заболеваемости ковидом снижаются.

«В Томской области снижается количество госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Например, на этой неделе в сравнении с прошлой количество госпитализаций в респираторные госпитали снизилось на 19%. Такая динамика позволила региональному оперативному штабу во главе с губернатором принять решение о возвращении части коек для приема пациентов по другим профилям. В случае ухудшения эпидситуации мы сможем максимально оперативно развернуть респираторные отделения», — прокомментировала заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алёна Левко.

Сегодня в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 2 655 коек, из них больше 700 (27%) свободны.

Действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть №2, Томская районная больница, больница скорой медицинской помощи, роддом №4, госпитали на базе областной клинической больницы, асиновской районной больницы. В Северске респираторный госпиталь продолжает работать на базе перинатального центра.