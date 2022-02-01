Коронавирус в Томской области и в России: количество заражений за сутки снова стало рекордным за все время пандемии

586 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. Это снова максимум за все время пандемии. Выздоровел за сутки 321 человек. Сообщается о двух умерших от ковида.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 68 050 человек, 63 402 пациента выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 706 человек. Но в эту статистику не входит Северск. По данным на 1 февраля, в городе за все время выявили 18 680 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 17 492 человека.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 125 836. Это новый максимум за все время пандемии. Число выздоровевших после заражения коронавирусом возросло за сутки на 40 301. Умерли 663 пациента.
На сегодняшний день почти 500 классов и больше 40 групп закрыты в школах и детсадах Томской области на карантин по COVID-19, а все вузы Томска переведены на дистанционный режим работы до конца февраля.
Напомним, вчера в Томской области ввели ряд новых ограничений из-за роста числа заболевших ковидом. Сегодня в томской поликлинике № 10 и медико-санитарной части № 2 открылись центры неотложной амбулаторной помощи для пациентов с признаками ОРВИ, в том числе с подозрением на коронавирус.
«Томская область готова к самому сложному развитию эпидемии, — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Мы загодя, еще в прошлом году, сформировали запасы СИЗов, кислорода, лекарств. У нас в достатке запасы вакцины для вакцинации и ревакцинации. Призываю всех, кто делал прививку от СOVID-19 более шести месяцев назад или не делал ее вовсе – срочно ее сделать. Каждому из нас необходимо соблюдать все требования эпидемиологов, носить маски и минимизировать контакты».