Коронавирус в Томской области и в России: количество заражений за сутки снова стало рекордным за все время пандемии

586 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. Это снова максимум за все время пандемии. Выздоровел за сутки 321 человек. Сообщается о двух умерших от ковида.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 68 050 человек, 63 402 пациента выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 706 человек. Но в эту статистику не входит Северск. По данным на 1 февраля, в городе за все время выявили 18 680 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 17 492 человека. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 125 836. Это новый максимум за все время пандемии. Число выздоровевших после заражения коронавирусом возросло за сутки на 40 301. Умерли 663 пациента.