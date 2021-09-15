Коронавирус в Томской области: двое пациентов скончались за сутки

90 случаев заболевания ковидом подтвердили за сутки в Томской области. Выздоровели 58 пациентов, сообщает оперштаб. По его данным, за сутки от ковида в регионе скончались двое пациентов. Общее число тех, кто в Томской области официально переболел коронавирусом, достигло 42 307 человек. При этом, 35 635 из них уже здоровы. Умерли от ковида в Томской области, по официальной информации, 554 человека.

Добавим, что в эту статистику не входят данные по Северску. Там, по данным на 15 сентября, с начала пандемии было зарегистрировано 10 268 случаев заражения, 9 556 пациентов выздоровели.