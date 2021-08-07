Коронавирус в Томской области: данные за 7 августа

124 случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Томской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Согласно его данным, в Томской области за сутки выявили 124 новых случая заражения коронавирусом, 38 – выздоровели. Отмечается, что в статистике по заболеваемости в Томской области не учитывается Северск. По состоянию на 5 августа на территории закрытого города зарегистрировано 9 497 случаев заражения COVID-19, 8 666 человек выздоровели.

В регионе за все время пандемии было зарегистрировано 38 025 заболевших, 33 712 – выздоровевших. Скончались, согласно официальным данным, 512 человек.