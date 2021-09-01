Коронавирус в Томской области. Данные по заболевшим и умершим на 1 сентября

115 случаев ковида подтверждено в Томской области за сутки. Выздоровели за сутки в регионе 49 пациентов. Оперштаб сообщает о трех летальных случаях в регионе.

В целом, за весь период в Томской области ковидом официально заболели 40 914 человек. Выздоровело 34 901 пациент. Скончались от инфекции в регионе, по официальным данным, 544 человека.

Напомним, что Северск в данной статистике не учитывается. Там на 1 сентября заболело 10076 человек, выздоровело 9353 пациента. В настоящее время на лечении находятся 487 пациентов, из них 114 в госпитале. В целом, в регионе 30% свободных коечных мест.