Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Коронавирус в Томской области. Данные по заболевшим и умершим на 1 сентября
Новости

Коронавирус в Томской области. Данные по заболевшим и умершим на 1 сентября

ТВ2 ТВ2

115 случаев ковида подтверждено в Томской области за сутки. Выздоровели за сутки в регионе 49 пациентов. Оперштаб сообщает о трех летальных случаях в регионе. 

В целом, за весь период в Томской области ковидом официально заболели 40 914 человек. Выздоровело 34 901 пациент. Скончались от инфекции в регионе, по официальным данным, 544 человека. 

Напомним, что Северск в данной статистике не учитывается. Там на 1 сентября заболело 10076 человек, выздоровело 9353 пациента. В настоящее время на лечении находятся 487 пациентов, из них 114 в госпитале. В целом, в регионе 30% свободных коечных мест.

За последние сутки в России выявлено 18 368 случаев COVID-19 в 85 регионах. Лечение от ковида продолжают свыше миллиона человек. 

 За весь период в России от коронавируса скончалось 184 014 человек, сообщает оперштаб.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.