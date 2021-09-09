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Коронавирус в Томской области: данные на 9 сентября

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93 новых случая коронавируса подтвердили в Томской области за последние сутки. Выписали 53 пациента. О смертях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 41 748 человек. Количество выздоровевших в регионе достигло 35 306 человек. Всего за все время в области от ковида умерло 550 человек.

Северск в данную статистику не входит. По данным на 9 сентября в Северске с начала пандемии зарегистрировано 10 187 случаев заболевания COVID-19, 9 480 человек выздоровели.

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