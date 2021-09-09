Коронавирус в Томской области: данные на 9 сентября

93 новых случая коронавируса подтвердили в Томской области за последние сутки. Выписали 53 пациента. О смертях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 41 748 человек. Количество выздоровевших в регионе достигло 35 306 человек. Всего за все время в области от ковида умерло 550 человек.