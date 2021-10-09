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Коронавирус в Томской области: данные на 9 октября

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100 новых случаев заражения ковидом подтвердили в Томской области за последние сутки. Выписали 68 пациентов. Оперштаб не сообщает о новых летальных случаях. 

В целом, за все время ковидом в регионе заболели 44 522 человека. Из них 37 089 пациентов выздоровели. По официальным данным коронавирус стал причиной смерти 573 пациентов.

Напомним, что Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России на 8 октября, за все время там зафиксировано 10 918 случаев заражения коронавирусом, вылечились — 9 935 человек.

Сегодня информационное интернет-агентство Ura.ru со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре сообщило, что в ближайшее время в 72 регионах страны могут ввести принудительную всеобщую самоизоляцию. Так как уровень заболеваемости в них растет с каждым днем.

Решение о введении локдаунов принимаются властями субъектов России. Они зависят от трех факторов: свободного коечного фонда, уровня вакцинации и, главного, коэффициента распространения инфекции. Свободный коечный фонд, пишет Ura.ru, заканчивается во многих регионах. Вице-премьер страны Татьяна Голикова на совещании у президента России Владимира Путина сообщила, что рост заболеваемости с начала сентября составил почти 31%. Привито 42 миллиона человек, а для коллективного иммунитета надо вакцинировать еще столько же.

Однако сама Татьяна Голикова в интервью РИА Новости 1 октября заявила, что локдаун в стране из-за ситуации с коронавирусом объявляться не будет.

Автор:  Ura.ru

Сегодня в России выявили 29 362 случая заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 24 декабря. Умерли 968 человек, это новый максимум с начала пандемии. Вылечились 21 049 пациентов.

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