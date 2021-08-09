Коронавирус в Томской области: данные на 9 августа

118 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Томской области за последние сутки. Вылечилось от инфекции 39 человек. На сайте стопкоронавирус.рф сообщается о двух смертях.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 38 265 человек. 33 799 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 520 пациентов.

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 9 августа в Северске с начала пандемии зарегистрировано 9 591 случаев заражения ковидом. Выздоровели 8 819 человек.