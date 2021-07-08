Коронавирус в Томской области: данные на 8 июля

74 новых случая заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции еще 68 человека, сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 34 722 человека, 32 876 человек выздоровели. Скончался от коронавируса, по официальным данным, 481 человек.

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 8 июля в Северске с начала пандемии зарегистрировано 8 359 случаев заражения ковидом.

В России за последние сутки зафиксировано 24 818 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии инфекцией заразились 5,7 миллиона человека. Скончались от ковида за последние сутки 734 пациента, с начала пандемии — 140 775 человек.

Напомним, в Томске заработал чат-бот по вопросам вакцинации. По задумке, в нем можно получить ответы на самые часто задаваемые вопросы.

В боте собрали актуальную информацию, разбили ее на разделы по муниципальным образованиям. Можно узнать о стационарных и мобильных пунктах вакцинации, найти контакты для записи и ознакомиться с информацией о вакцинах и противопоказаниях для прививки.

Как отметили в обладминистрации, чат-бот уже начал работу в «Телеграме» и на официальной странице областного оперативного штаба во «ВКонтакте». Там для начала в личных сообщениях группы нужно написать слово «вакцинация». Данные чат-бота обещают обновлять по мере появления информации.