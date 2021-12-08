Коронавирус в Томской области. Данные на 8 декабря

225 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выздоровели 229 пациентов. О летальных случаях оперштаб не сообщает.
В целом, с начала пандемии ковидом официально заболели 57 647 человек. Из них здоровыми признаны 41 851 пациент. 640 человек, по данным оперштаба, скончались.
Добавим, накануне Росстат опубликовал новые данные о смертности от ковида. По данным ведомства, в октябре 2021 года от COVID-19 в стране скончались 68 тыс. 734 человека. Еще 6159 зараженных умерли от других заболеваний, на развитие которых инфекция «оказала существенное влияние» (1141 жертва) или «не оказала» (5018).
При этом, по данным оперштаба, в октябре умерли 31 тыс. 551 пациент с коронавирусом.
В целом же, с начала пандемии по ноябрь 2021 года «от коронавируса» умерли 418 тыс. 62 человека (это без учета тех зараженных, кто, как утверждают экспертизы, умер от осложнений других болезней — еще 117 тыс. 664 смерти), сообщает Росстат. По данным оперштаба за весь период в России от коронавируса скончалось 284 823 человека.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин призвал глав регионов не снижать уровень тестирования, чтобы была видна реальная картина заболеваемости и можно было вовремя оказать помощь заболевшим.
«Ситуация с заболеваемостью ковидом в целом по стране остается напряженной. По поручению президента правительство завершает подготовку обновленного плана действий», — заявил он.
Премьер-министр также обратил внимание на ситуацию со здравоохранением в регионах. По его словам, необходимо постоянно контролировать запасы лекарств, кислорода, средств индивидуальной защиты, а также резерв коек. В целом, по данным оперштаба, темпы заболеваемости ковидом не снижаются только в 11 регионах. Томской области среди них нет.