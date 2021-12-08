Коронавирус в Томской области. Данные на 8 декабря

В целом, с начала пандемии ковидом официально заболели 57 647 человек. Из них здоровыми признаны 41 851 пациент. 640 человек, по данным оперштаба, скончались.

225 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выздоровели 229 пациентов. О летальных случаях оперштаб не сообщает.

Добавим, накануне Росстат опубликовал новые данные о смертности от ковида. По данным ведомства, в октябре 2021 года от COVID-19 в стране скончались 68 тыс. 734 человека. Еще 6159 зараженных умерли от других заболеваний, на развитие которых инфекция «оказала существенное влияние» (1141 жертва) или «не оказала» (5018).

При этом, по данным оперштаба, в октябре умерли 31 тыс. 551 пациент с коронавирусом.