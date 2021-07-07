Коронавирус в Томской области: данные на 7 июля

73 новых случая заражения коронавирусом официально подтвердили за последние сутки в Томской области. Вылечились от инфекции еще 54 человека, сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились более 34 648 тысяч человек, 32 808 человек выздоровели. Скончались от коронавируса в Томской области, по официальным данным, 481 человек.

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 7 июля в Северске с начала пандемии зарегистрировано 8 102 случая заражения ковидом, за последние сутки коронавирус выявили у 29 человек. Выздоровели за последние сутки 32 пациента, с начала пандемии выписали 7 745 человек.

В России за последние сутки зафиксировано 23 962 новых случая заражения коронавирусом, за все время пандемии заразились 5,68 миллиона человека. Умерли за последние сутки от инфекции 725 пациентов

Напомним, в Томске заработал чат-бот по вопросам вакцинации. По задумке, в нем можно получить ответы на самые часто задаваемые вопросы.

В боте собрали актуальную информацию, разбили ее на разделы по муниципальным образованиям. Можно узнать о стационарных и мобильных пунктах вакцинации, найти контакты для записи и ознакомиться с информацией о вакцинах и противопоказаниях для прививки.

Как отметили в обладминистрации, чат-бот уже начал работу в «Телеграме» и на официальной странице областного оперативного штаба во «ВКонтакте». Там для начала в личных сообщениях группы нужно написать слово «вакцинация». Данные чат-бота обещают обновлять по мере появления информации.