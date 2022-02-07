В Томской области зафиксировали 963 случая заражения ковидом за сутки

963 случая заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 139 человек. Госпитализировали 78 пациентов, о новых летальных случаях не сообщается.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 73 339 человек, 64 713 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 713 человек.
Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По данным на 6 февраля, в городе за все время выявили 20 767 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 17 703 человека.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 171 905. Умерли 609 человек. Вылечились 55 683 пациента.
Напомним, одной из основных особенностей новой волны коронавируса стало то, что сейчас массово болеют дети. Об этом в рамках прямого эфира рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике областного департамента здравоохранения Юлия Самойлова.
«Как и у всех новых штаммов, у омикрона есть свои особенности. Это высоко заразный вирус. У него изменился инкубационный период, то есть период, когда человек может заболеть. Раньше мы говорили о 14 днях, теперь это семь дней, а у некоторых еще короче. И, наверное, самая большая проблема в том, что данным штаммом могут болеть дети», — рассказала Юлия Самойлова.
По ее данным, если от штамма дельта от одного заболевшего могло заразиться пять человек, то при омикроне один человек может заразить 8-10 человек.
«Сейчас цифра заболевших значительно увеличивается. Нужно понимать, что раз начали болеть дети, а это организованные коллективы, то цифры будут расти. Да, цифры пугающие, но мы понимаем, почему они возникают», — отметила Самойлова.