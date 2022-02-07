В Томской области зафиксировали 963 случая заражения ковидом за сутки

963 случая заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 139 человек. Госпитализировали 78 пациентов, о новых летальных случаях не сообщается. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 73 339 человек, 64 713 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 713 человек. Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По данным на 6 февраля, в городе за все время выявили 20 767 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 17 703 человека.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 171 905. Умерли 609 человек. Вылечились 55 683 пациента.