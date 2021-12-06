Коронавирус в Томской области: данные на 6 декабря

215 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. Выздоровели за сутки 194 человека. О случаях смерти от коронавируса ничего не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 57 201 человек, 41 404 пациента выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 637 человек.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 6 декабря, в городе за все время выявили 16 218 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 12 682 человек.

За последние сутки в России выявлено 32 136 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 1 184 летальных исхода, полностью выздоровели 28 070 человек.