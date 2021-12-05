Двое жителей Томской области умерли от коронавируса за сутки

В Томской области за последние сутки выявили 222 новых случая заражения коронавирусом. Вылечились от инфекции 192 человека, еще двое жителей региона умерли.

С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 56 986 человек, 41 210 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 637 человек.

В эту статистику не включен Северск. По информации ФМБА России на 4 декабря (данные за сегодня пока недоступны), в закрытом городе за все время пандемии обнаружен 16 071 случай заражения, 12 555 человек выздоровели.

В России за сутки подтверждено 32 602 случая заражения ковидом, 30 593 человека выздоровели. За все время распространения коронавируса им заразились 9 801 613 россиян, 281 278 человек умерли.