Два человека умерли от коронавируса за сутки в Томской области

В Томской области за сутки зафиксировали 121 новый случай заражения коронавирусом, 435 человек выздоровели. Также в регионе за последние сутки зафиксировано два случая смерти от коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 62 525 человек, 51 197 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 679 человек.

В эту статистику не входит Северск, по официальным данным, в закрытом городе за все время выявили 17 385 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 16 961 человек. О смертности пациентов с коронавирусом Северск информации не предоставляет.

По информации на 30 декабря, хотя бы первым компонентом вакцины в Томской области привиты 528 714 человек. В 11 из 20 районов области вакцинировано менее 60% взрослого населения, в остальных 9 районах процент вакцинированных составляет менее 80% Коллективный иммунитет в регионе находится на уровне 48%.