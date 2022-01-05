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Два человека умерли от коронавируса за сутки в Томской области

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В Томской области за сутки зафиксировали 121 новый случай заражения коронавирусом, 435 человек выздоровели. Также в регионе за последние сутки зафиксировано два случая смерти от коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 62 525 человек, 51 197 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 679 человек.

В эту статистику не входит Северск, по официальным данным, в закрытом городе за все время выявили 17 385 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 16 961 человек. О смертности пациентов с коронавирусом Северск информации не предоставляет.

По информации на 30 декабря, хотя бы первым компонентом вакцины в Томской области привиты 528 714 человек. В 11 из 20 районов области вакцинировано менее 60% взрослого населения, в остальных 9 районах процент вакцинированных составляет менее 80% Коллективный иммунитет в регионе находится на уровне 48%. 

В России за сутки выявлено 15 772 новых случая заражения коронавирусом — это минимальное число заразившихся с 17 июня 2021 года, когда за сутки обнаружили 14 057 заболевших. Выздоровели за сутки 25 581 россиян. По оперативным данным, в стране зарегистрировано 828 смертей от коронавируса.

За все время пандемии в России зафиксировано 10 585 984 случая заражения коронавирусной инфекцией, 9 600 728 человек выздоровели. По официальным данным, от коронавируса в стране умерли 313 015 человек, при этом в прошлом году в России выявили избыточную смертность населения в миллион человек.

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