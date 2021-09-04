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Коронавирус в Томской области: данные на 4 сентября

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105 новых случаев заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 49 человек, о новых летальных случаях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 41 236 человек, 35 038 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 548 человек. Напомним, что Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России на 3 сентября, за все время там зафиксировано 10 099 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились — 9 384 человека.

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