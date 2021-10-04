Коронавирус в Томской области: данные на 4 октября

88 новых случаев заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 51 человек, о новых летальных случаях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 44 019 человек, 36 820 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 568 человек.

Напомним, что Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России на 4 октября, за все время там зафиксировано 10 766 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились — 9 878 человек.