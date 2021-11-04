Коронавирус в Томской области: данные на 4 ноября

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 48 908 человек, 38 513 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 596 человек.

Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По данным на 2 ноября, в городе за все время выявили 12 875 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 10 695 человек.