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Главная Новости Коронавирус в Томской области: данные на 4 июля
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Коронавирус в Томской области: данные на 4 июля

ТВ2
ТВ2 ТВ2
23 часа назад

64 новых случаев заражения коронавирусом официально подтвердили за последние сутки в Томской области. Вылечились от инфекции 14 человек, три человека умерли, сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 34 442 томича, из них 32 725 человек выздоровели. Скончались от коронавируса в Томской области, по официальным данным, 476 человек. 

Напомним, что Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 2 июля в Северске с начала пандемии зарегистрировано 8 102 случая заражения ковидом, 7 745 человек выздоровели.

В России за последние сутки зафиксировано 25 142 новых случая заражения коронавирусом, за все время пандемии заразились 5,61 миллиона человека. Умерли за последние сутки от инфекции 663 пациента.

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