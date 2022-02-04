В России и в Томской области снова рекорды по суточной заболеваемости коронавирусом

В Томской области за сутки зафиксировали 893 новых случая заражения коронавирусом. Это снова максимум за все время пандемии. Госпитализировали 141 человека, выздоровели — 274. Также в регионе за последние сутки зафиксировано два случая смерти от ковида.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 70 404 человека, 64 260 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по данным стопкоронавирус.рф, 711 человек. Но в эту статистику не входит Северск. По официальным данным на 4 февраля, в закрытом городе за все время выявили 19 271 случай заболевания COVID-19, выздоровели 17 556 человек. О смертности пациентов с коронавирусом Северск информации не предоставляет.

В России за сутки выявили 168 201 новый случай заражения коронавирусом. Это очередной максимум за все время пандемии. Скончались 682 пациента. Всего на сегодняшний день в России ковидом заболели больше 12 млн человек. По данным оперштаба было зафиксировано 334 039 летальных исходов.

Добавим, рекорды суточной заболеваемости ковидом обновляются в России уже почти две недели. По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости коронавирусом продолжится еще некоторое время. Эксперты ожидают, что пик заболеваемости наступит к середине февраля, тогда показатели могут быть очень высокими.