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Коронавирус в Томской области: данные на 4 декабря

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225 новых случаев заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 224 человека, о новых летальных случаях не сообщается.

С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 56 764 человека, 41 018 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 635 человек.

В эту статистику не включен Северск. По официальным данным, в закрытом городе за все время пандемии обнаружен 16 071 случай заражения, 12 555 человек выздоровели.

В России за сутки подтверждено 32 974 случая заражения ковидом, 35 182 выздоровели. За все время распространения коронавируса им заразились 9 769 011 россиян, 280 072 человека умерли.

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