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Коронавирус в Томской области: данные на 4 января

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За минувшие сутки  COVID-19 подтвердился у 125 жителей Томской области, 416 человек выздоровели, умерших нет, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. Общее число заболевших в Томской области на 4 января, по официальным данным, составляет 62 404 человека. Скончались от COVID-19 в нашем регионе, по официальным данным, 677 человек. 

В данной статистикой не учитывается Северск. Там по состоянию на 04 января 2022 зарегистрировано 17396 подтвержденных случаев COVID-19. В инфекционном отделении ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России находится 130, еще 63 лечатся в Томске. Из числа ранее заболевших 16 798 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находится 605 человек, контактировавших с заболевшими.

По официальным данным, в России за сутки коронавирусом заразились 15 903 человека. Общее число заболевших с начала пандемии на сегодняшний день составляет 10,57 миллиона пациентов.

Выздоровели на 4 января 9,57 миллиона россиян (+27 071 за сутки). Умерли от ковида в России за сутки 834 заболевших, за все время — 312 тысяч пациентов.

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