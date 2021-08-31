Коронавирус в Томской области: данные на 31 августа

109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 53 человека. На сайте стопкоронавирус.рф не сообщается о новых летальных случаях.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 40 799 человек. 34 852 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 541 пациента.

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 31 августа в Северске с начала пандемии зарегистрировано 10 036 случаев заражения ковидом. Выздоровели 9 286 человек.