Рекорды по заболевшим за сутки в России и в Томской области: данные по ковиду на 31 января

В Томской области за сутки зафиксировали 521 новый случай заражения коронавирусом. Это новый рекорд за все время пандемии. Госпитализировали 47 человек, выздоровели — 364. Также в регионе за последние сутки зафиксировано два случая смерти от ковида.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 67 464 человека, 63 081 пациент выздоровел. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 704 человека.

В эту статистику не входит Северск, по официальным данным на 30 января, в закрытом городе за все время выявили 18 505 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 17 463 человека. О смертности пациентов с коронавирусом Северск информации не предоставляет.