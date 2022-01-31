Рекорды по заболевшим за сутки в России и в Томской области: данные по ковиду на 31 января

В Томской области за сутки зафиксировали 521 новый случай заражения коронавирусом. Это новый рекорд за все время пандемии. Госпитализировали 47 человек, выздоровели — 364. Также в регионе за последние сутки зафиксировано два случая смерти от ковида.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 67 464 человека, 63 081 пациент выздоровел. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 704 человека.
В эту статистику не входит Северск, по официальным данным на 30 января, в закрытом городе за все время выявили 18 505 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 17 463 человека. О смертности пациентов с коронавирусом Северск информации не предоставляет.
В России за сутки выявлено 124 070 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый максимум за все время пандемии. Выздоровели за сутки 30 130 россиян. По оперативным данным, в стране зарегистрирована 621 смерть от коронавируса за сутки.
С 1 февраля в Томской области вводится ряд новых ограничений. В течение месяца учреждения дополнительного образования будут работать в дистанционном режиме. Также в регионе приостанавливается плановая медицинская помощь, вводится запрет на проведение развлекательно-досуговых и иных массовых мероприятий в учреждениях общественного питания. Под запретом оказание услуг в детских развлекательных центрах, детских игровых комнатах и игровых зонах.
«Новые ограничения продиктованы эпидобстановкой, которая теперь и у нас в Сибири ухудшается с каждым днем, — подчеркнул глава оперштаба, губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – При сегодняшней динамике мы прогнозируем до 1000 заболевших в сутки. Несмотря на то, что пятая волна по течению болезни легче, чем предыдущие, несмотря на то, что стационары наполовину пусты, наше первичное звено здравоохранения, поликлиники и колл-центры испытывают запредельную нагрузку. И нам нужно сделать всё, чтобы минимизировать дальнейшее распространение инфекции».