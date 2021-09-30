Коронавирус в Томской области: статистика на 30 сентября

92 новых случая коронавируса официально подтвердили в Томской области за последние сутки. 68 пациентов выздоровели, о новых летальных случаях не сообщается. Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 43 652 человека, число выздоровевших — 36 598 пациентов. Умерло от коронавируса в Томской области 565 человек.

Северск в данную статистику не входит. По данным на 30 сентября в городе с начала пандемии зарегистрировано 10 616 случаев заболевания COVID-19, 9 816 человек выздоровели.