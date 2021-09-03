Коронавирус в Томской области: за сутки скончались четыре пациента

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 41 131 человек, 34 989 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 548 человек. Напомним, что Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, за все время там зафиксировано 10 099 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились — 9 384 человек.