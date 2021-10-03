Коронавирус в Томской области: данные на 3 октября

Еще 89 человек заразились коронавирусной инфекцией в Томской области за последние сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Таким образом, за все время коронавирус официально диагностировали у 43 931 человека, выздоровели 36 769 пациентов. За последние сутки выписали по выздоровлению 53 человека. Скончались от коронавируса в Томской области 568 человек.

Северск в данную статистику не входит. По данным на 30 сентября в городе с начала пандемии зарегистрировано 10 616 случаев заболевания COVID-19, 9 816 человек выздоровели.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, 3 октября в России зарегистрировано более 7,5 миллионов случаев COVID-19. Также за сутки зафиксировано 890 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 209 918 человек.