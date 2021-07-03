Коронавирус в Томской области: данные на 3 июля

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 34 378 томичей, из них 32 711 человек выздоровели. Скончались от коронавируса в Томской области, по официальным данным, 473 человека. О новых летальных случаях за последние сутки не сообщается.

Напомним, что Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 2 июля в Северске с начала пандемии зарегистрировано 8 102 случая заражения ковидом, 7 745 человек выздоровели.

В России за последние сутки зафиксировано 24 439 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии заразились 5,58 миллиона человека. Умерли за последние сутки от инфекции 697 пациентов.