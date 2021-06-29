Коронавирус в Томской области: данные на 29 июня

63 случая ковида официально подтвердили в Томской области за последние сутки. Выздоровели от инфекции 11 пациентов, смертей не зафиксировано. С начала пандемии коронавирусом официально заболели 34 091 житель региона, из них 32 408 выздоровели. Известно о смерти 468 человек.