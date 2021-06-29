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Главная Новости Коронавирус в Томской области: данные на 29 июня
Новости

Коронавирус в Томской области: данные на 29 июня

ТВ2
ТВ2 ТВ2
22 часа назад

63 случая ковида официально подтвердили в Томской области за последние сутки. Выздоровели от инфекции 11 пациентов, смертей не зафиксировано. С начала пандемии коронавирусом официально заболели 34 091 житель региона, из них 32 408 выздоровели. Известно о смерти 468 человек.

В России за последние сутки выявлено 20 616 случаев COVID-19, выздоровели 14 697 человек, умерло 134 545. С начала пандемии число случаев заражения в стране достигло 5 493 557 человек, выздоровели 4 984 037 человек. За весь период зафиксировано 134 545 летальных исходов.

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