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Главная Новости Коронавирус в Томской области: данные на 29 июля
Новости

Коронавирус в Томской области: данные на 29 июля

ТВ2
ТВ2 ТВ2
41 минуту назад

120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 36 человек. О летальных случаях на сайте стопкоронавирус.рф не сообщается.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 36 943 человек, 33 381 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 500 человек.

Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 29 июля в Северске с начала пандемии зарегистрировано 9 228 случаев заражения коронавирусом, 8 353 человек выздоровели.

В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 270 человек. Умерли 799 пациентов. Это максимальное значение за все время пандемии. О рекордных показателях также сообщалось 16 и 24 июля. 

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