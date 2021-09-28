Коронавирус в Томской области: за сутки умерло два человека

96 новых случаев заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 59 человек, сообщается о двух летальных случаях.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 43 466 человек, 36 465 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 565 человек. Напомним, что Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 27 сентября в городе с начала пандемии зарегистрировано 10 536 случаев заболевания COVID-19, 9 786 человек выздоровели.