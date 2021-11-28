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Коронавирус в Томской области: данные на 28 ноября

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256 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. Выздоровели за сутки 156 человек.

С начала пандемии регионе было выявили 55 351 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 39 823 томича выздоровели, 627 скончались.

Добавим, что в эту статистику не входит Северск. По данным на 25 ноября там зарегистрировано 15 459 подтвержденных случаев COVID-19, при этом 12 058 человек выздоровели.

За последние сутки в России выявлено 33 548 новых случаев коронавируса в 85 регионах, при этом выздоровели 30 646 пациентов. Зафиксировано 1 224 летальных исхода. 

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