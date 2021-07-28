Коронавирус в Томской области: данные на 28 июля

122 новых случая заражения коронавирусной инфекцией официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечился от ковида 41 человек. О летальных случаях на сайте стопкоронавирус.рф не сообщается.

С начала пандемии ковид в Томской области официально диагностировали у 36 823 человек. 33 345 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 500 человек.

Напомним, что Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 28 июля в Северске с начала пандемии зарегистрировано 9 146 случаев заражения коронавирусом, 8 295 человек выздоровели.