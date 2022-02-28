Коронавирус в Томской области. Данные на 28 февраля

В Томской области за последние сутки подтвердили 1 601 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровел 561 пациент. 96 заболевших госпитализировано.

Общее число заболевших, по официальным данным, составляет 98 953 человека (при этом в данную статистику не входит Северск, где выявили более 26 тысяч случаев заболевания).

Выздоровели 70 441 человек. Скончались от COVID-19, по официальным данным, 744 человека.