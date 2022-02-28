Коронавирус в Томской области. Данные на 28 февраля

В Томской области за последние сутки подтвердили 1 601 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровел 561 пациент. 96 заболевших госпитализировано.
Общее число заболевших, по официальным данным, составляет 98 953 человека (при этом в данную статистику не входит Северск, где выявили более 26 тысяч случаев заболевания).
Выздоровели 70 441 человек. Скончались от COVID-19, по официальным данным, 744 человека.
За последние сутки в России выявлено 106 920 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 6 382 человека, на 17,6% меньше по сравнению с 27 февраля. Зафиксировано 733 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 116 742 человека.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 398 036 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 351 660 летальных исходов, выздоровели 13 575 652 человека.