Коронавирус в Томской области: данные на 28 декабря

146 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. От коронавируса умер один человек. Выздоровели за сутки 387 человек.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 61 392 человека, 47 891 пациент выздоровел. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 670 человек.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 28 декабря, в городе за все время выявили 17 217 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 16 435 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 21 922 в 85 регионах. Из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 935 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 43 961 человек.