Коронавирус в Томской области: данные на 27 сентября

85 новых случаев коронавируса подтвердили в Томской области за последние сутки. Выписали 53 пациента. О смертях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 43 370 человек. Количество выздоровевших в регионе достигло 36 406 человек. Всего за все время в области от ковида умерло 563 человека.