Коронавирус в Томской области: данные на 27 сентября

85 новых случаев коронавируса подтвердили в Томской области за последние сутки. Выписали 53 пациента. О смертях не сообщается.
Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 43 370 человек. Количество выздоровевших в регионе достигло 36 406 человек. Всего за все время в области от ковида умерло 563 человека.
Напомним, что Северск в данную статистику не входит. По данным на 27 сентября в городе с начала пандемии зарегистрировано 10 536 случаев заболевания COVID-19, 9 786 человек выздоровели.